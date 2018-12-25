Вятрович рассказал, как и когда окончательно в Киеве декоммунизируют "Родину-мать"

Памятник "Родина-мать" / УНИАН

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович объявил через свою страницу в социальной сети Facebook, что со щита памятника "Родина-мать" в Киеве будет демонтирован герб Советского Союза.

Позднее в комментарии порталу "УП.Культура" глава УИНП рассказал, что решение было принято во время экспертного совещания, организованого "Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне".

Читайте также"Хвосты" по декоммунизации. Вятрович рассказал о дальнейшей судьбе памятника "Родина-мать"Во время совещания было озвучено несколько вариантов по поводу того, как нужно поступить с символом СССР на "Родине-матери" - оставить памятник в неприкосновенности, демонтировать герб без замены на другие объекты или демонтировать, заменив на герб Украины.

Большинство присутствующих проголосовали за вариант "щит должен быть чистым, без изображений".Точную дату демонтажа советского герба определят после того, как специалисты "Института электросварки имени Патона" решат, каким образом провести данную операцию.

Напомним, ранее эксперты назвали приблизительную стоимость декоммунизации "Родины-матери".