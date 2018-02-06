"Хвосты" по декоммунизации. Вятрович рассказал о дальнейшей судьбе памятника "Родина-мать"

Знаменитый памятник "Родина-мать" не будет полностью декоммунизирован, он останется на своем прежнем месте - на правом берегу реки Днепр в Киеве.

С монумента срежут герб СССР, при этом щит останется на прежнем месте. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил директор Украинского института национальной памяти, один из авторов закона о декоммунизации Владимир Вятрович.

По словам историка, с украинской столицы необходимо убрать памятник Щорсу. Однако уничтожать его не намерены, монумент будет сохранен, как образец советского искусства.

"К сожалению, Киев до сих пор остается чуть ли не единственным городом с большими "хвостами" по декоммунизации. Памятник Щорсу должен быть демонтирован, вывезен с этого места и не должен оставаться в общественном пространстве. Только на территории какого-то музея", - подчеркнул он.

Вятрович добавил, что нет необходимости украинизировать монумент "Родина-мать". Достаточно срезать с него герб, оставив без изменений щит, отметил он.

"Что касается Родины-Матери, очевидно, что Родину-Мать никто не будет демонтировать, но этот советский герб должен быть убран из общественного пространства. То ли срезанием, то ли демонтажем. Были разные предложения, кто-то говорил о тризубе, кто-то о еще каком-то изображении. Я предлагаю просто обычный щит без каких-либо попыток украинизировать эту советскую монументальную скульптуру", — заявил Вятрович.

Как сообщалось ранее, скульптура мемориального комплекса "Родина-мать" вошла в десятку самых величественных статуй мира. Первым в номинации признан "Лежащий Будда" из Мьянмы.