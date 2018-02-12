Стоимость декоммунизации "Родины-матери": эксперты назвали миллионную сумму, видео

12 февраля 2018, 20:23

Украинским налогоплательщикам ликвидация герба на постаменте может обойтись от 500 тысяч до 8 миллионов гривен.

Демонтаж серпа и молота с монумента может обойтись в 8 млн гривен. Фото: УНИАН

Демонтаж советского герба со щита монумента "Родина-мать" может стоить, как минимум, 500 тысяч гривен.

Однако, если образовавшуюся пустоту закрыть чем-то эстетичным, эта сумма возрастет до 8 миллионов гривен, сообщают журналисты в сюжете ТСН.

Эксперты отмечают, что срезанный с памятника герб весить две тонны. Его весьма затратно будет спустить на землю, однако еще дороже обойдется внешнее оформление отверстия, которое образуется на месте среза.

"Под гербом ничего нет. Если вырезать герб, то получится огромная дыра", - говорит главный инженер Украинского института стальных конструкций Владимир Пасечнюк.

По его словам, двухтонный кусок метала можно спустить лебедками, однако закрыть отверстие будет гораздо сложнее.

Несмотря на высокую стоимость, политики настаивают на декоммунизации памятника, но их оппоненты называют тысячи причин, чтобы не делать этого. В частности, протестуют и родственники скульптора, которые владеют авторскими правами и отказываются вносить изменения во вешний облик монумента.

"13 тысяч посетителей в прошлом году пришли к нам, и никто не обратил внимания на герб", - говорит генеральный директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук.

Авторы сюжета отмечают, что закон о декоммунизации был принят парламентом еще три года назад, но, помимо "Родины-матери", по всей территории страны стоит еще огромное количество памятников эпохи СССР.

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти, один из авторов закона о декоммунизации Владимир Вятрович заявил, что памятник "Родина-мать" убирать не намерены, однако герб обязательно срежут.

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