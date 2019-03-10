"Напрягают русскоязычные": Вятрович высказался о националистах

Особенность украинского национализма в том, что он невозможен без украинского языка, считает глава УИНП.
Русскоязычные националисты "напрягают" главу Института национальной памяти Владимира Вятровича.
По его мнению, в своем большинстве они не являются украинскими националистами.
"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", – написал Вятрович в Facebook.
Глава УИНП также пояснил, в главная особенность украинского национализма.
"Особенность украинского национализма в том, что он не возможен без украинского языка. Без нее он перестает быть украинским", – добавил он в комментариях под сообщением.
Напомним, ранее Вятрович рассказал, когда 9 мая в Украине перестанет быть выходным днем.