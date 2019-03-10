"Напрягают русскоязычные": Вятрович высказался о националистах

Владимир Вятрович / Главред

Русскоязычные националисты "напрягают" главу Института национальной памяти Владимира Вятровича.

По его мнению, в своем большинстве они не являются украинскими националистами.

"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", – написал Вятрович в Facebook.

Глава УИНП также пояснил, в главная особенность украинского национализма.

"Особенность украинского национализма в том, что он не возможен без украинского языка. Без нее он перестает быть украинским", – добавил он в комментариях под сообщением.

Напомним, ранее Вятрович рассказал, когда 9 мая в Украине перестанет быть выходным днем.