Вятрович рассказал, когда 9 мая в Украине перестанет быть выходным днем

Владимир Вятрович / Главред

В Украине подготовлен законопроект, согласно которому предусмотрен перенос выходного дня с 9 на 8 мая, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Я убежден, что это произойдет. Традиция отмечать День памяти и примирения, которую мы "на общественных началах" начали еще в 2014 году, уже приживается в Украине. С 2015-го это уже официальный день, когда Украина вместе с остальным миром чтит погибших во Второй мировой войне. Осталось сделать последний шаг - перенести выходной. Важно отметить, что никто не отменяет праздника Дня победы над нацизмом", - подчеркнул он в интервью Фактам.

Напомним, ранее Вятрович рассказал об отмене выходного 8 марта.