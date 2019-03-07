Вятрович рассказал об отмене выходного 8 марта

Владимир Вятрович / Главред

Международный женский день 8 марта в Украине и постсоветских странах не связан с борьбой за права женщин.

Как подчеркнул глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в настоящее время этот праздник уже утратил свое первоначальное правозащитное значение и превратился в обычный праздник, когда мужчины приветствуют женскую часть общества.

Он отметил, что законопроектом предлагалась замена праздника 8 марта, пишут Факты.

"Но в ходе общественного обсуждения большинство участников было против этого. Поэтому мы от этого отказались. Осталось только предложение отмены выходного дня 8 марта. Наш законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение. И прежде всего - изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин. Потому что Украина является государством, которое еще требует утверждения женских прав. И мы считаем, что этому может и должна помочь как раз отмена выходного в этот день", - добавил Вятрович.

Напомним, ранее в России институт Вятровича обвинили в распространении "ксенофобии и неонацизма".