В РФ институт Вятровича обвинили в распространении "ксенофобии и неонацизма"

Владимир Вятрович

Украинский институт национальной памяти под лозунгами возрождения украинской духовности занимается "антироссийской пропагандой и созданием исторических мифов", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, институт в 2018 году занимался изданием и распространением бесчисленного количества брошюр "националистического и русофобского характера", а также организацией мероприятий в память жертв Голодомора, работой по героизации воинов ОУН-УПА, а также разработкой ряда нормативных актов в сфере декоммунизации.

Также Захарову возмутило намерение Института в 2019 году намерен бороться с российскими историческими мифами, а также чествованием памяти жертв "придуманной нынешним киевским руководством российско-украинской войны".

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Она считает, что эта ситуация "клинической русофобии, в котором находится украинское руководство".

"Президент Украины Петр Порошенко на каждом углу заявляет о фантомной российской агрессии, призывает листать страницы о Бандере и УПА, министр иностранных дел Климкин рассказывает сочинённые им же самим истории о некоем украинском происхождении России и Беларуси – это вообще сильно", - изрекла Захарова.

Она также решила, что взятая за основу украинской государственности политика исторического ревизионизма напрямую способствует стремительному распространению в Украине агрессивного "национализма, ксенофобии и даже неонацизма".

"Похоже, что линия на трансформацию Украины в моноэтническое государство с зачищенной памятью пользуется прямой поддержкой, однако и на Западе, и в Киеве, по всей видимости, предпочитают не замечать опасность того, что попытки превращения истории в политическое и идеологическое оружие ведут лишь к углублению раскола украинского общества и отдаляют перспективы мирного урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, ранее глава УИНП Владимир Вятрович пообещал украинцам новый законопроект, чтобы избавить их от "имперского наследия".