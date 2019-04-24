В Раде хотят уволить Вятровича

Вилкул решил уволить Вятровича / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул зарегистрировал в парламенте постановление об увольнении директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Вилкул заявил, что вместе с президентом Петром Порошенко должны освободить должности и все его сторонники.

"Для возвращения в страну нормальной жизни требуется изменение не только президента, но и его команды, которая провоцировала конфликты. Среди них - Вятрович. Для освобождения этого одиозного персонажа, который втаптывал в грязь историю нашего народа, победившего фашизм, я подал в парламент проект постановления", - написал Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович сообщил, что в нашей стране в процессе избавления от наследия Российской империи пересмотрят историю ряда крупных городов, в частности, Одессы, Днепра и Севастополя.