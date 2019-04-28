У Зеленского рассказали, вернут ли в Украину российских артистов и советское кино

Дмитрий Разумков / Новое время

Дмитрий Разумков, спикер штаба победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал - разрешат ли в ближайшем будущем российским артистам вновь гастролировать в Украине и будут ли вновь показывать в стране фильмы, снятые в эпоху СССР.

Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала 112 Украина.

"По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация", - заявил он - правда, не став уточнять, будет ли команда Зеленского предлагать такие изменения.

Кроме того, Разумков озвучил свое личное мнение по поводу советских фильмов."Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если б мы могли их смотреть. Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии, особенно, если она воюет на востоке нашей страны. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я", - отметил он.

Напомним, ранее Разумков четко объяснил, почему роспуск Рады по-прежнему вероятен, а также назвал свежий законопроект об ограничении полномочий президента, предложенный нардепами от Самопомощи, "ударом под дых".