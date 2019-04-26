Спикер Зеленского объяснил, почему роспуск Рады по-прежнему вероятен

Дмитрий Разумков / Reuters

Роспуск украинского парламента по-прежнему возможен − благодаря отсутствию коалиции.

С таким заявлением в украинском телеэфире в пятницу, 26 апреля, выступил Дмитрий Разумков − официальный спикер штаба победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского.

"Роспуск (парламент Украины – Главред) возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", − заявил он в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, к спикеру Рады Андрею Парубию неоднократно поступали письма, в том числе и от различных организаций, в которых содержались просьбы предоставить поименный список депутатов коалиции, но ответ так и не поступил.

"Прецедент того, что роспуск Рады может иметь место быть, − есть", − резюмировал он.

Напомним, ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий рассказал о том, кто запускает в общественное пространство слухи о роспуске Рады. До этого известный политолог Андрей Золотарев спрогнозировал шаги по роспуску Рады Владимира Зеленского на посту президента.