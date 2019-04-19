"Принудительный диалог с народом": эксперт спрогнозировал шаги Зеленского по роспуску Рады

19 апреля 2019, 19:19

Аналитик полагает, что шоумену необходимо действовать решительно, чтобы не растерять до осени высокий рейтинг.

Верховная Рада, 16 января
Эксперт считает, что Верховную Раду лучше распустить / УНИАН

Политолог Андрей Золотарев высказал мнение, что роспуск Верховной Рады в случае победы на выборах Владимира Зеленского станет выгоден для шоумена, поскольку вскоре после избрания ожидаемо рейтинг кандидата начнет стремительно падать и к осени может составлять не более 15-20%.

"Чтобы этого не произошло, ему нужно, по логике вещей, провести парламентские выборы как можно быстрее, пока у него сохраняется высокий рейтинг. В этом случае партия Слуга народа может выйти на показатели 25-30%. А вот осенью этого у него может не получиться.

Инструментов, чтобы сделать так, как в свое время сделал Янукович, когда Верховная Рада была переформатирована под него за считанные дни в 2010 году, у Зеленского тоже нет", - подчеркнул спикер.

По словам Золотарева, у Зеленского остается не так много времени. Ему могут оказать помощь адвокаты, которые имеют опыт в данным делах.

Читайте также"Жадный до денег и власти": эксперт рассказал, на что готов Порошенко ради президентства"Хотя Верховная Рада, естественно, будет сопротивляться. Что тогда? А тогда нужно организовать принудительный диалог Верховной Рады с народом. Ведь депутаты – это не только конъюнктурные, но и достаточно трусливые существа в основной своей массе. Потому, когда под Радой появляется чуть более 10 тысяч человек, они начинают бояться того, что им придется выходить через окна. А, учитывая, что в обществе сохраняется негативное отношение к Верховной Раде, ее рейтинг – всего 4%, то 80% украинцев выступили бы за досрочное прекращение полномочий парламента", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что есть партии, которым перевыборы будет выгодно – это Оппозиционный блок и За життя. Зеленскому они также будут выгодны. Однако они будут невыгодны Парубию и Гройсману.

Золотарев утверждает, что теоретически сейчас в парламенте есть пропрезидентское большинство, однако по факту после проигрыша действующего президента оно исчезнет.

"Есть лишь пропрезидентское большинство – 260-270 штыков. Но если уходит Порошенко, вся эта конструкция, которая пока что держит Верховную Раду, рассыпается моментально.

А наш спикер Парубий – как персонаж из фильма ДМБ, что говорил: "Ты суслика видишь? – Нет! – И я не вижу. А он есть!", вот и Парубий так: "Ты коалицию видишь? – Нет! – И я не вижу. А она есть!". Так что коалиции в Верховной Раде сейчас действительно нет.

Напомним, политолог Андрей Золотарев считает, что если президент и кандидат на этот пост на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко снова станет главой государства, то ситуация на Донбассе заморозится еще на 5 лет.

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Верховная Рада Андрей Золотарев выборы-2019
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