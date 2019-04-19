"Меньше врать и воровать": эксперт объяснил, чем Порошенко разочаровал военных

Политолог рассказал о разочаровании военных в действующем президенте / Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко разочаровал многих военнослужащих ВСУ, заявил политолог Андрей Золотарев.

"Одно дело – выступать на парадах и активно использовать в пропаганде милитаристскую риторику. Другое дело – когда люди на переднем крае на собственной шкуре ощущают и видят эти "успехи", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт считает, что несмотря на отдельные улучшения, украинская армия по-прежнему выглядит осколком советской армии.

"Да, в армии стало лучше с питанием. Да, стало лучше с экипировкой и обмундированием. Но в целом, по сравнению с 2014-2015 годами, когда в армию пришло очень много мотивированных людей, которые хотели строить новую украинскую армию, все свелось к переодеванию в новую форму, а система осталась прежней. Причем сегодня украинская армия выглядит как ухудшенная копия советской армии. И люди дают этому свою оценку", - говорит политолог.

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Золотарев также рассказал, что необходимо сделать для того, чтобы поддержка действующего президента в армии была на более высоком уровне.

"Нужно армии меньше врать и меньше у нее воровать. Тогда поддержка армией действующего президента будет на несколько ином уровне", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Золотарев рассказал, на что готов Порошенко ради президентства.