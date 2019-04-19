"Жадный до денег и власти": эксперт рассказал, на что готов Порошенко ради президентства

Петр Порошенко готов на многое, считает Андрей Золотарев / president.gov.ua

Петр Порошенко - это человек, который не знает границ и он будет играть свою политическую партию ровно столько, сколько ему дадут это делать, заявил политолог Андрей Золотарев.

"Для Порошенко уже проведены "красные линии". И Петр Алексеевич хорошо понимает, что, если он их пересечет, то последствия для него будут слишком плохими", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт считает, что внешним партнерам Киева, в частности, Соединенным Штатам и Евросоюзу, не нужно, чтобы в Украине разгорелся еще и гражданский конфликт.

"Они хорошо видят неприятие личности Порошенко в украинском обществе и понимают, что, если Порошенко вцепится за власть и не пожелает ее отдавать, за это придется заплатить слишком высокую цену. На "большой шахматной доске" западные страны не хотят терять Украину как фигуру, с которой они играют. А именно действия Порошенко способны привести к нежелательным последствиям, а никто за рубежом не желает столкнуться с хаосом и неуправляемостью ситуации в Украине", - подчеркнул политолог.

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Он также добавил, что у Петра Порошенко не осталось соратников и союзников, а остались только "подельники, как Свинарчук" (Гладковский).

"Петр Алексеевич – человек волевой и достаточно смелый. Но – жадный как до денег, так и до власти. И когда такого человека отдирают от табуретки, происходят очень неприятные вещи. Потому я молю Бога только об одном (потому что уже есть признаки, что так и будет) – чтобы Петр Алексеевич, желая приготовить себе последний прощальный ужин в качестве президента, не сжег всю хату", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата в Главреде оценил вероятность масштабных протестов в случае проигрыша Порошенко на выборах президента.