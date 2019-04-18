Эксперт спрогнозировал, "взорвется" ли Украина протестами в случае проигрыша Порошенко на выборах

18 апреля 2019, 15:26

По мнению специалиста, ситуация вокруг второго тура выборов президента Украины сложилась крайне непростая.

Порошенко
Рекламный борд Петра Порошенко / Reuters

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде оценил вероятность масштабных протестов в случае проигрыша Петра Порошенко Владимиру Зеленскому во втором туре выборов президента Украины 2019.

"К сожалению, подобная угроза [массовых протестов - Главред] действительно есть. И наличие раскола украинского общества нельзя отрицать. Если этот раскол перерастет во внутренние столкновения, Путин может использовать эту нестабильность, как это было сделано в 2014 году", − полагает эксперт.

Читайте такжеАндрей Золотарев: Молю Бога, чтобы Порошенко, готовя прощальный ужин в качестве президента, не сжег всю хатуПо мнению Романенко, обоим кандидатам нужно быть готовыми к принятию любого исхода второго тура выборов президента, поскольку в противном случае Украину ничего хорошего не ждет.

"Поэтому, какими бы ни были результаты выборов, каждая из сторон должна быть готова принять итог голосования. Точно так же проигравший кандидат должен будет принять результаты выборов, если он желает добра нашему государству и народу. Иначе нестабильность внутри страны Россия использует в своих целях, и риски при этом будут слишком велики, вплоть до начала активных масштабных боевых действий. Путин так или иначе уже использует политическую ситуацию в Украине, ведя "гибридную войну" и боевые действия низкой интенсивности", − подытожил он.

Напомним, ранее Игорь Романенко рассказала, каким оружием Украина может сдержать агрессивные поползновения России, а также оценил вероятность наличия у Владимира Путина двойников.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский массовые протесты Игорь Романенко второй тур выборов президента 2019
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