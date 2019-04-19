"Партия ни войны, ни мира": эксперт объяснил, почему при Порошенко ситуация на Донбассе заморозится

При Петре Порошенко ситуация на Донбассе заморозится еще на 5 лет, полагает политолог

Политолог Андрей Золотарев считает, что если президент и кандидат на этот пост на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко снова станет главой государства, то ситуация на Донбассе заморозится еще на 5 лет.

За годы президентства Порошенко "и по эту, и по ту сторону линии соприкосновения выстроилась инфраструктура войны, появились люди, которые получают от этого политическую выгоду и бизнес-гешефты (барыши — Ред.)", рассказал эксперт на чате в Главреде.

По его словам, в Украине, в Российской Федерации, в захваченных Донецке и Луганске есть "партия ни войны, ни мира".

"Именно эта "партия ни войны, ни мира" будет толкать ситуацию к приднестровизации, то есть к "замораживанию" конфликта, чтобы потом использовать это для решения в свою пользу внутриполитических вопросов, для зарабатывания политических баллов, а также для зарабатывания денег", — отметил собеседник.Читайте такжеЗеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе

Ранее экс-министр экономики, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой говорил Главреду, что при президентстве Петра Порошенко в Украине не закончится война, поскольку он зарабатывает на поставках в армию и сдерживает внутреннюю оппозицию, обвиняя ее в работе на страну-агрессора — РФ.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.