Экс-министр объяснил, почему при Порошенко не закончится война

1 марта 2019, 15:00

Россия воспримет уступки Украины как проявление слабости, полагает эксперт.

Экс-министр сообщил, что Петр Порошенко зарабатывает на поставках в армию
Петр Порошенко зарабатывает на поставках в армию, сообщил экс-министр / Радио Свобода

При президентстве Петра Порошенко в Украине не закончится война, поскольку он зарабатывает на поставках в армию и сдерживает внутреннюю оппозицию, обвиняя ее в работе на страну-агрессора — Российскую Федерацию.

Президента устраивает коммерциализация военно-промышленного комплекса, что недопустимо во время войны, рассказал экс-министр экономики, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой на чате в Главреде.

По словам собеседника, все уступки Украины агрессору будут им восприняты как должное, как проявление слабости. 

"И агрессор знает о слабости нашего промышленного и оборонного потенциала. Значит, война будет бесконечной. Не стоит надеяться на манную с неба", — заявил эксперт.

Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войнойЛановой не согласен с теми аналитиками, которые говорят, что захваченные территории вернутся под контроль Украины только после развала РФ, как это было со странами Балтии — они стали независимыми после распада СССР. 

"В нашем случае все будет иначе: у нас будет экономически и военно сильная страна, и с нами будут считаться. Тогда мы сможем вести переговоры", — сказал бывший чиновник.

Ранее руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко говорил Главреду, что если бы войны на Донбассе не было, Петру Порошенко пришлось бы ее придумать.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия война Петр Порошенко Владимир Лановой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:12
Чат с писательницей Ладой Лузиной
15:00
Экс-министр объяснил, почему при Порошенко не закончится война Видео
14:57
Пенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019 Видео
14:55
Ани Лорак в латексе похвасталась новой российской наградой
14:38
Шутки в сторону: Зеленский как никогда близок к президентскому креслу - The Guardian
14:22
"Смертельная болезнь Пасечника": назван возможный новый главарь "ЛНР"
14:13
Психотип Путина не укладывается в голову ни одного классического политика - Яценюк
13:57
Синоптик рассказала, когда в Украине усилится потепление Видео
13:32
Гаагский суд принял решение по активам Нафтогаза в Крыму
13:24
"Никто тебе не поможет": на Злату Огневич напали возле ее дома Видео
13:24
Садовый снялся с президентских выборов в пользу Гриценко
13:11
"Общий рубль": Лукашенко согласился на ввод единой валюты с Россией
12:57
В Минфине рассказали, при каких условиях Украина получит еще 500 млн евро от ЕС
12:45
Тимошенко призвала всех кандидатов в президенты объединиться, чтобы побороть коррупцию выборы
12:23
В Минсоцполитики сообщили, как, где и когда украинцам будут платить субсидии "живыми" деньгами
12:12
"Ехали украинцы": в Польше произошла необычная смертельная авария Фото
12:11
"Хочется, чтобы меня уже кто-нибудь вы*бал": Бузова ошарашила интимным признанием на премии в РФ Видео
11:49
"Обрабатывает каждого": Епифаний рассказал, как Москва мешает признанию ПЦУ
11:40
Девушка дня Instagram: пышногрудая блондинка Анна Кейси Фото
11:34
Названа ожидаемая средняя температура в Украине в марте-2019 Видео
11:16
"Путин, помоги": Пакистан попросил Кремль вмешаться в военный конфликт с Индией
11:09
"Долги возросли": стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку
11:06
"Народ уже насмотрелся на сиси писи": Каменских в откровенном наряде обвинили в вульгарности
11:02
Зеленский рассказал, конкурент ли для него действующая власть Украины Видео
10:35
Звезда "Беверли-Хиллз" и "Ривердейла" Люк Перри экстренно госпитализирован с инфарктом
10:13
Почему Запад проигрывает Порошенко мнение
09:54
Журналист отхватил лопатой от коммунальщика за неудобные вопросы: опубликовано видео Видео
09:40
Эксперт объяснил, зачем США поддерживают Украину
09:28
Тимошенко рассказала, откуда взялись миллионы у спонсирующих Батькивщину уборщиц и кассирш Видео
09:15
На Донбассе уничтожена самоходка и ракетный комплекс боевиков — разведка Видео
08:55
Климкин заявил об украинском происхождении России и Беларуси
08:45
"Опасные лизуны": в Днепре отравились школьники Видео
08:37
Лукашенко обречен "сидеть на шпагате" между Западом и Россией мнение
08:20
"Постепенное потепление": синоптики рассказали о погоде в Киеве в первые выходные марта Видео
08:05
Тушеная капуста: самые аппетитные рецепты
07:50
Главарь "ЛНР" неизлечимо болен — СМИ
07:49
Убойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебания Видео
07:31
Масленица 2019: традиции и празднование по дням Видео
07:25
"В легковушке никто не выжил": в Киеве столкнулись авто ЗАЗ и скорая Фото Видео
07:13
Война и паника: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара весной Видео
06:58
Добро пожаловать, Вова, в пекло украинской власти мнение
06:35
Гороскоп на март-2019: Рыб ждет головокружительный успех, а Скорпионы будут склонны к суициду
06:09
Первая в 2019 году родительская суббота: что нести в церковь Видео
05:54
Жить осталось 10 месяцев: ученые расшифровали древнее библейское пророчество о конце света
05:21
Чтобы украинцев стало 52 миллиона: эксперт посоветовал, как увеличить численность населения Видео
04:43
Польские СМИ рассказали, когда Украина станет энергетически независимой страной
04:06
"Очень стильно и сексуально": Наталья Могилевская покрасовалась в ярком весеннем образе
03:15
Шотландца обуяла непреодолимая эрекция из-за средства для загара
02:38
В пикантной позе на шпильках: Рианна похвасталась аппетитными формами в боди
01:59
В Украину не пустили почти полторы тысячи россиян
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться