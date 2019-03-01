Экс-министр объяснил, почему при Порошенко не закончится война

Петр Порошенко зарабатывает на поставках в армию, сообщил экс-министр / Радио Свобода

При президентстве Петра Порошенко в Украине не закончится война, поскольку он зарабатывает на поставках в армию и сдерживает внутреннюю оппозицию, обвиняя ее в работе на страну-агрессора — Российскую Федерацию.

Президента устраивает коммерциализация военно-промышленного комплекса, что недопустимо во время войны, рассказал экс-министр экономики, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой на чате в Главреде.

По словам собеседника, все уступки Украины агрессору будут им восприняты как должное, как проявление слабости.

"И агрессор знает о слабости нашего промышленного и оборонного потенциала. Значит, война будет бесконечной. Не стоит надеяться на манную с неба", — заявил эксперт.

Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войнойЛановой не согласен с теми аналитиками, которые говорят, что захваченные территории вернутся под контроль Украины только после развала РФ, как это было со странами Балтии — они стали независимыми после распада СССР.

"В нашем случае все будет иначе: у нас будет экономически и военно сильная страна, и с нами будут считаться. Тогда мы сможем вести переговоры", — сказал бывший чиновник.

Ранее руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко говорил Главреду, что если бы войны на Донбассе не было, Петру Порошенко пришлось бы ее придумать.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.