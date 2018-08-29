Политолог объяснил, почему Порошенко выгодна война на Донбассе

29 августа 2018, 10:20

Противостояние является козырем властей Украины в переговорах с западными партнерами, полагает эксперт.

Эксперт считает, что война на Донбассе выгодна Петру Порошенко
Война на Донбассе выгодна Петру Порошенко, считает эксперт / УНИАН

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко считает, что если бы войны на Донбассе не было, президенту Петру Порошенко пришлось бы ее придумать.

Противостояние выгодно украинским властям, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"... если война закончится, то кто будет виноват в проблемах в украинской экономике? Кого винить в подстрекательстве народа к акциям протеста? Как зарабатывать на тендерах в военной сфере? Как контролировать средства массовой информации? Чем объяснить цензуру?", — отметил собеседник.

По его словам, война все списывает. "Нужно ли власти, чтобы после завершения войны появились миллионы избирателей, которые будут голосовать против этой власти? Ну, и кроме всего прочего, какой козырь доставать в переговорах с западными партнерами, и как объяснять, почему у нас не идут реформы и царит коррупция?... К сожалению, если бы не было войны, Порошенко бы пришлось ее придумать", — добавил политолог.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил "Главреду", что наша страна должна ежедневно формулировать предложения по новым подходам к урегулированию ситуации в Донбассе, нужно расширить круг участников минских переговоров (украинское государство, Россия и ОБСЕ), в них должны участвовать США.

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Донбасс война Петр Порошенко Кость Бондаренко
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