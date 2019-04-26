У Зеленского законопроект об ограничении полномочий президента назвали "ударом под дых"

Дмитрий Разумков / Reuters

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о том, что предложенный Самопомощью Закон "О президенте" ограничит возможности новоизбранного президента выполнять те обещания, которые он дал во время избирательной компании.

"Закон о президенте необходим, но он должен быть в рамках действующей Конституции. Тот законпропроект, который планируют рассмотреть в парламенте и который есть в общем доступе, это очень серьезное ограничение прописанных в Конституции полномочий президента Украины. Если бы в рамках этого закона было все, дарованное Конституцией, мы бы не возражали", - подчеркнул он в эфире 1+1.

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Разумков настаивает на необходимости принятия такого законопроекта, который не потребует внесения изменений в Конституцию, а предложенный законопроект ограничит Зеленского при выполнении его предвыборных обещаний.

"Это удар под дых не только Зеленскому, а 73% его избирателей, которые надеются, что он выполнит все свои обещания", - добавил Разумков.

Ранее политолог Кость Бондаренко объяснил, как ограничение полномочий Зеленского ударит по Порошенко.