Политолог объяснил, как ограничение полномочий Зеленского ударит по Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Reuters

Законопроект об ограничении полномочий президента превращает Украину в парламентско-президентскую республику, где большинство полномочий президента будут переданы премьер-министру, заявил политолог Кость Бондаренко.

Как подчеркнул эксперт в комментарии Главреду, премьер фактически становится всесильной личностью.

"Но ограничить самого Зеленского Верховная Рада уже не может. Народ голосовал не только за него, но и за полномочия – они делегировались вместе с избранием. И Конституционный суд подтвердит, что задним числом это невозможно. Поэтому если Рада найдет голоса, то ограничение полномочий будет только у преемника Зеленского при следующем переизбрании. Но таким образом они выстрелят себе в ногу. Если Порошенко хочет вернуться на должность президента и получить эти обрезанные полномочия, то пожалуйста, пусть голосует", - отметил политолог.

Он также невысоко оценил сам законопроект, подготовленный Оксаной Сыроид.

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"Как показал опыт, Оксана Сыроид никогда не была хорошим юристом. Она просто повыдергивала из всех законодательных актов уже существующие понятия, чем занимается президент, и попыталась повсюду их посокращать. Причем, даже не удосужилась проверить, как это все согласовывается с Конституцией", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Самопомощь выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины. Вероятной датой принятия закона называется уже 25 апреля.