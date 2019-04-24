Выстрел в ногу: почему Порошенко зря старается умножить Зеленского на ноль

Партия Самопомощь решила выделиться - там выдвинули законопроект, который призван ограничить полномочия президента. И уточнили, что если его примут, то касаться он будет непосредственно деятельности Владимира Зеленского, победившего на выборах 2019.

Что хотят ограничить

Вероятной датой принятия закона называется уже 25 апреля.

"Согласно законопроекту, президент не сможет назначать состав НКРЕКП и других регуляторов, руководителей СБУ в областях и так далее. Канцелярия президента будет вспомогательным органом и не будет дублировать полномочий правительства. Президент не сможет создавать никаких Госуправделами или иных органов управления. Премьер-министр по должности станет секретарем СНБО, чтобы не было противостояния между президентом и премьером. Президент сможет назначать или увольнять кого-либо в исполнительной власти только по представлению или с согласия премьер-министра. Президент будет ежегодно отчитываться перед парламентом за использованные им средства", - перечисляют нововведения в Самопомощи.

Зеленского спасают от "развращения"

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"Цель - не ограничить власть президента, а только привести ее в соответствие с Конституцией, и даже больше - защитить президента. Любой, кто приходит на такой объем власти, становится очень уязвимым. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, говорит: "я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом". Подсознательно люди полагаются на "доброго царя" и думают "а вдруг этот не будет тираном. Вдруг он лучший, потому что он новый". Но власть сама по себе развращает людей, и любая власть должна быть контролируемой и ответственной"

Торги за гарантии Порошенко и Ко

Закон про полномочия президента – это элемент торгов со стороны действующего президента в сторону будущего, но уже избранного главы державы. Такое мнение высказал Главреду политолог Алексей Якубин.

"Зеленского избирали в контексте тех полномочий, которые сейчас имеет Порошенко. И сейчас получается, что за несколько недель до его официального вступления в должность мы слышим, что значительная часть его функций будет обрезана. Более того, часть функций, которые у президента хотят забрать, они прописаны в Конституции. Получается, что часть норм этого закона являются антиконституционными", - объясняет Якубин.

Политолог допускает, что таким образом Петр Порошенко хочет торговаться с командой Зеленского.

"Очевидно, что эта игра координируется с Банковой. Возможно, это связано с гарантиями безопасности для Порошенко, его бизнеса и окружения. И если Зеленский не пойдет на уступки, то ему угрожают ограничить часть полномочий. Это попытка играть в игру – кто первым моргнет. Возможно, у Порошенко рассчитывают, что им удастся мобилизовать эти 226 голосов, и действующий президент успеет их подписать", - считает Якубин.

Читайте такжеМолодой боец: с кем Гройсман собрался идти в Раду и как он спутает карты ПорошенкоИ добавляет, что завтрашнее голосование закона о языка станет своеобразным краш-тестом для Петра Алексеевича.

"От того, сколько голосов наберет этот закон, станет ясно - насколько сейчас устойчиво влияние Порошенко. Неизвестно, как будут голосовать мажоритарщики, часть Народного фронта, которая ориентирована не на спикера Андрея Парубия, а - на Арсена Авакова. Я думаю, что у Порошенко будут рассматривать это как тест – насколько он после фактических результатов выборов может рассчитывать на лояльность депутатов", - уточнил эксперт.

"Выстрел себе в ногу"

А вот политолог Кость Бондаренко уверен: ограничить Владимира Зеленского в полномочиях не получится. "Как показал опыт, Оксана Сыроид никогда не была хорошим юристом. Она просто повыдергивала из всех законодательных актов уже существующие понятия, чем занимается президент, и попыталась повсюду их посокращать. Причем, даже не удосужилась проверить, как это все согласовывается с Конституцией", - говорит Бондаренко.

По его словам, законопроект практически превращает Украину на парламентско-президентскую республику, где большинство полномочий президента будут переданы премьер-министру.

"И премьер фактически становится всесильной личностью. Но ограничить самого Зеленского Верховная Рада уже не может. Народ голосовал не только за него, но и за полномочия – они делегировались вместе с избранием. И Конституционный суд подтвердит, что задним числом это невозможно. Поэтому если Рада найдет голоса, то ограничение полномочий будет только у преемника Зеленского при следующем переизбрании. Но таким образом они выстрелят себе в ногу. Если Порошенко хочет вернуться на должность президента и получить эти обрезанные полномочия, то пожалуйста, пусть голосует", - говорит политолог Кость Бондаренко.