Во время "минуты мира" Порошенко заговорил о кремлевском "победобесии" и ряженых "полках бессмертных"

Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости монополизации победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать совместную победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более, использовать ее, эту победу для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года тому назад - это не повод вводить ряженые "полки бессмертных" по всему миру", - подчеркнул он во время состоявшейся в Киеве акции Первая минута мира.

Глава государства также обозначил изменения, произошедшие в традиции празднования победы.

"Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия". За пять последних лет мы выработали собственный сценарий, свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции", - сказал он.

Порошенко добавил, что что только несколько лет назад Украина обратила внимание на роль украинцев в войсках стран антигитлеровской коалиции, таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и многие другие.

Напомним, ранее у Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая.