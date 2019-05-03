В Крыму ответили на заявление Зеленского и выдвинули ультиматум

Владимир Зеленский / Reuters

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что между Украиной и Россией общего осталась только граница, прокомментировали в аннексированном Крыму.

По словам первого замглавы "госсовета" захваченного Россией полуострова Ефима Фикса, в Украине и РФ живут братские народы, которым нечего делить.

Он считает, что Зеленский "слишком молод и мало пробыл в качестве президента" для таких заявлений. Украину и Россию объединяют многовековая история и борьба против врагов, нападавших на СССР, кроме того, у них общая культура и тесные родственные связи, считает первый вице-спикер крымского парламента.

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"Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе", — цитирует Фикса РИА Новости.

Ранее в Госдуме уже прокомментировали заявление Зеленского про "общее" у Украины и России.