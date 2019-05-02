"Нет границ": в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского про "общее" у Украины и России

2 мая 2019, 21:50

Крымский депутат Госдумы с украинским лидером не согласен.

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В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского про "общее" у Украины и России / Главком

В Госдуме РФ прокомментировали заявление будущего президента Украины Владимира Зеленского, что "после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас (Украины и России – ред.) осталось только одно – это государственная граница".

Крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек с украинским лидером не согласен.

"Между ментальностью украинских и русских здравомыслящих людей не было и нет границ. Были и есть общая история, одинаковые ценности и взаимное гостеприимство. Границы – это лишь официальное название, мы по-прежнему близки друг другу, как ни пытаются этому помешать", – цитирует RT Бальбека.

Ранее Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Россия Владимир Зеленский аннексия Крыма оккупация Донбасса Руслан Бельбек Украина
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