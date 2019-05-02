Зеленский выдвинул требования Путину

Владимир Зеленский

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Победитель второго тура президентских выборов в Украине, будущий глава государства Владимир Зеленский рассказал, что общего осталось у Украины с Россией.

"Долго думал насчет "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего".

И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - заявил Зеленский на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между странами.

"И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.