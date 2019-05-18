75-я годовщина с начала депортации крымских татар из Крыма: как отреагировали Зеленский и Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко прокомментировали очередную годовщину с начала депортации крымских татар / Reuters

В субботу, 18 мая, — 75-я годовщина с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма, который является их исторической родиной.

Очередную годовщину депортации крымских татар в Facebook прокомментировали новоизбранный президент Владимир Зеленский и пока еще действующий украинский лидер Петр Порошенко.

По словам Зеленского, "этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда", а Порошенко отметил, что "боль крымскотатарского народа — это наша общая боль".

Триумфатор выборов президента 2019 верит, что украинцы освободят родину крымских татар от оккупации РФ. Порошенко более туманно высказался о судьбе крымских татар: "Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлена".

Как Владимир Зеленский прокомментировал 75-ю годовщину с начала депортации крымских татар из Крыма:

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда.

Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день.

Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (татары из Крыма — Ред). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!"

Как Петр Порошенко прокомментировал 75-ю годовщину с начала депортации крымских татар из Крыма:

"75 лет назад, 18 мая 1944 — трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар — и в памяти всего украинского народа.

Боль крымскотатарского народа — это наша общая боль. Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлена.

Слава непокоренному крымскотатарском народу!"

Напомним, в 2015 году Верховная Рада постановила считать 18 мая общегосударственным Днем памяти и скорби.