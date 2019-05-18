75-я годовщина с начала депортации крымских татар из Крыма: как отреагировали Зеленский и Порошенко

Новоизбранный президент верит, что Крым будет возвращен под контроль Украины.
В субботу, 18 мая, — 75-я годовщина с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма, который является их исторической родиной.
Очередную годовщину депортации крымских татар в Facebook прокомментировали новоизбранный президент Владимир Зеленский и пока еще действующий украинский лидер Петр Порошенко.
По словам Зеленского, "этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда", а Порошенко отметил, что "боль крымскотатарского народа — это наша общая боль".
Триумфатор выборов президента 2019 верит, что украинцы освободят родину крымских татар от оккупации РФ. Порошенко более туманно высказался о судьбе крымских татар: "Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлена".
Как Владимир Зеленский прокомментировал 75-ю годовщину с начала депортации крымских татар из Крыма:
"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда.
Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день.
Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (татары из Крыма — Ред). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!"
Как Петр Порошенко прокомментировал 75-ю годовщину с начала депортации крымских татар из Крыма:
"75 лет назад, 18 мая 1944 — трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар — и в памяти всего украинского народа.
Боль крымскотатарского народа — это наша общая боль. Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлена.
Слава непокоренному крымскотатарском народу!"
Напомним, в 2015 году Верховная Рада постановила считать 18 мая общегосударственным Днем памяти и скорби.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.