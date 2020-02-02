"России нужна вся Украина": Порошенко рассказал, как вернуть Донбасс

Петр Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, как остановит конфликт на Донбассе. По его словам, для восстановления территориальной целостности Украины необходима международная миротворческая миссия ООН.

При этом политик считает, что президент РФ Владимир Путин стремиться восстановить Советскую империю в новом формате.

"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части российско-украинской границы", – заявил Порошенко в интервью Euractiv.com.

Также он считает, что для контроля границы с РФ необходимо привлечь миротворцев.

"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля над границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", – объяснил пятый президент.

Кроме того, он считает "формулу Штайемайера" кремлевским сценарием.

"Дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штайнмайера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", - подытожил политик.

Как ранее сообщал Главред, экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент РФ Владимир Путин хочет стать главой "какого-то нового государства".