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Война на Донбассе: у Лукашенко сделали США неожиданное предложение

1 февраля 2020, 13:58

Беларусь поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Помпео, Макей
Майк Помпео встретился с Владимиром Макеем / @belarusmfa

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал ситуацию вокруг урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как заявил он в субботу в Минске по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, Беларусь поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, в том числе с участием США.

"Что касается позиции Беларуси по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Беларуси площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса в Украине", - сказал Макей.

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Напомним, ранее Помпео посетил Украину с официальным визитом. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарь США  заявил, что американские власти понимают важность украинского государства. Украина важна, поскольку в Восточной Европе является бастионом между свободой и тоталитаризмом, рассказал госсекретарь в Киеве.

Донбасс Майк Помпео новости Украины
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