Помпео объяснил, в чем заключается важность Украины

Украина является важной страной, заявил Майк Помпео / Reuters

Прибывший в Украину госсекретарь США Майк Помпео сказал, что американские власти понимают важность украинского государства.

Украина важна, поскольку в Восточной Европе является бастионом между свободой и тоталитаризмом, рассказал госсекретарь в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Помпео добавил, что в Штатах считают борьбу нашей страны за демократию, свободу и процветание доблестной, и их обязательство - "поддерживать это".

"Сегодня (в пятницу, 31 января, - Ред.) я здесь нахожусь с четким сообщением: Соединенные Штаты считают, что борьба Украины за свободу, демократию и процветание является доблестной…", - заявил Помпео.

По словам госсекретаря, народ Украины должен знать, что США понимают: "Украина - это важная страна". "Она не просто является географическим центром Европы, это бастион между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе", - заявил он.

Также Помпео сказал, что сегодня провел замечательную встречу с Зеленским.

Напомним, Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом 30 января. Позже стало известно, что госсекретарь США встретился с главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко.