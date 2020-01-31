Пристайко встретился с госсекретарем США Помпео

Майк Помпео и Вадим Пристайко проводят переговоры / скриншот

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 31 января, встретился с государственным секретарем США Майком Помпео, который вечером в четверг прибыл с официальным визитом в Украину.

Встреча Пристайко и Помпео состоялась в здании МИД Украины в Киеве. Стороны должны обсудить вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества, передает УНН.

Известно, что около полудня в пятницу состоится встреча Майка Помпео и Владимира Зеленского. Ранее госсекретарь США говорил, что планирует обсудить с президентом Украины ряд важных вопросов европейской безопасности

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео провели детальный телефонный разговор.

Главред сообщал, что госсекретарь Майк Помпео посетит Украину 3 января и встретится с президентом Владимиром Зеленским и двумя министрами - главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком. Позже СМИ узнали, что госсекретарь США отменил поездку в Украину. Также стала известна причина этого решения.