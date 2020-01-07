Зеленский и Помпео провели телефонный разговор: что обсуждали

Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео, который должен был приехать в Украину в начале января, в понедельник, 6 января, провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, стороны обсуждали перенос поездки Помпео в Украину. Кроме того, говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

"Госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на американское посольство в Багдаде. Помпео еще раз подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности, и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МИДе Украины отреагировали на убийство иранского генерала Сулеймани. В зявлении внешнеполитическое ведомство призывает предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Главред сообщал, что госсекретарь Майк Помпео посетит Украину 3 января и встретится с президентом Владимиром Зеленским и двумя министрами - главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком. Позже СМИ узнали, что госсекретарь США отменил поездку в Украину. Позже стала известна причина этого решения.