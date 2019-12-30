Уже официально: Помпео приедет в Украину и поговорит с Зеленским и Пристайко

Майк Помпео приедет в Киеве 3 января / GettyImages

Государственный секретарь США Майк Помпео, который ранее рассказал, что США готовы делать с Россией ради мира на Донбассе, приедет в Украину и проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 3 января.

По информации, Помпео также встретится с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и главой Минобороны этой страны Андреем Загороднюком.

"Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности со стороны США", — указано в сообщении на сайте Госдепартамента Соединённых Штатов.

Читайте также"Еще раз подчеркнул": Помпео остро одернул Лаврова из-за Крыма и УкраиныНапомним, в четверг, 19 декабря, помощник главы страны Андрей Ермак заявил, что в начале января 2020 года запланирован официальный визит в Украину госсекретаря и главы Госдепа США Майка Помпео - ради встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным предстоящим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак.