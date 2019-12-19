У Зеленского рассказали, когда госсекретарь Помпео посетит Украину

Майк Помпео / УНИАН

В начале января, будущего, 2020 года, запланирован официальный визит в Украину с госсекретаря и главы Госдепа США Майка Помпео - ради встречи с президентом Владимиром Зеленским.

С таким заявлением в четверг, 19 декабря, выступил помощник главы страны Андрей Ермак в портале Интерфакс-Украина.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным предстоящим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак.

Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию. "Потом, я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал чиновник.

Напомним, ранее Майк Помпео в крайне острой форме одернул главу МИД РФ Сергея Лаврова - из-за аннексии Крыма и Украины. До этого госсекретарь США Майк Помпео удивил мир экстравагантным заявлением по поводу того, что Украина - "проект, над которым работает Америка".