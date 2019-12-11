"Еще раз подчеркнул": Помпео остро одернул Лаврова из-за Крыма и Украины

Госсекретарь США Майк Помпео продолжает отпускать в адрес России и ее дипломатов довольно-таки острые шпильки во время обсуждения Украины.
Глава Госдепа и государственный секретарь США Майк Помпео во время протокольной встречи с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым в очередной раз заявил о том, что полуостров Крым является территорией Украины.
Свою позицию он четко и недвусмысленно высказал, выступая перед представителями прессы во время планового брифинга.
Глава Госдепа в приветственном тоне высказался по поводу действий нынешних властей Украины, которые те предпринимали и предпринимают ради защиты суверенитета и безопасности государства.
"Я еще раз подчеркнул министру Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения минских соглашений", – заявил Помпео.
Напомним, ранее госсекретарь через свою страницу в Twitter озвучил комплекс мер и решений, на которые власти США готовы пойти в отношении России - ради того, чтоб военный конфликт на Донбассе был урегулирован.