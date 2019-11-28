Помпео рассказал, что США готовы делать с Россией ради мира на Донбассе

Майк Помпео / УНИАН

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том поддержке Украины в усилиях достичь мира на Донбассе.

Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в сервисе микроблогов Twitter.

Американский дипломат отметил, что США готовы работать с европейскими союзниками, чтобы надавить на Россию и заставить ее прекратить агрессию.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в их усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке Украины. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", - написал Помпео.

Напомним, ранее Майк Помпео "обвинил" КГБиста Владимира Путина в убийствах. Позднее госсекретарь удивил мир экстравагантным заявлением по поводу того, что "Украина – проект, над которым работаем".