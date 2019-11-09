"Украина – проект, над которым работаем": Помпео удивил мир экстравагантным заявлением

Помпео заявил, что Украина - проект США / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео, который ранее сделал громкое заявление по НАТО, назвал Украину американским проектом.

"Это проект, над которым мы работаем", — заявил Помпео, отвечая на вопрос, касающийся будущего Украины, во время пресс-конференции в Берлине.

При этом Помпео уточнил, что Соединенные Штаты делают всё, чтобы добиться стабильности на Украине, а президент Дональд Трамп три рада предоставлял ей защиту от "российской агрессии".

Государственный секретарь США подчеркнул, что Америка гордится этой помощью и делает это в пользу Европы и суверенитета Украины.

Читайте также"Неэффективным и устаревшим": Помпео сделал громкое заявление по НАТОНапомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Москва не является "достойным партнером".

По его словам, Кремль вторгается в соседние страны и убивает политических оппонентов.

"Мы считали, что нам больше не нужно будет вкладывать ресурсы в союзы и армию. Мы ошибались. Сегодня Россия находится под руководством бывшего офицера КГБ, который когда-то дислоцировался в Дрездене - вторгается в соседние страны и убивает политических оппонентов", - отметил Помпео