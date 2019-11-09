"Украина – проект, над которым работаем": Помпео удивил мир экстравагантным заявлением

Помпео уточнил, что Соединенные Штаты делают всё, чтобы добиться стабильности на Украине
Государственный секретарь США Майк Помпео, который ранее сделал громкое заявление по НАТО, назвал Украину американским проектом.
"Это проект, над которым мы работаем", — заявил Помпео, отвечая на вопрос, касающийся будущего Украины, во время пресс-конференции в Берлине.
При этом Помпео уточнил, что Соединенные Штаты делают всё, чтобы добиться стабильности на Украине, а президент Дональд Трамп три рада предоставлял ей защиту от "российской агрессии".
Государственный секретарь США подчеркнул, что Америка гордится этой помощью и делает это в пользу Европы и суверенитета Украины.
Читайте также"Неэффективным и устаревшим": Помпео сделал громкое заявление по НАТОНапомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Москва не является "достойным партнером".
По его словам, Кремль вторгается в соседние страны и убивает политических оппонентов.
"Мы считали, что нам больше не нужно будет вкладывать ресурсы в союзы и армию. Мы ошибались. Сегодня Россия находится под руководством бывшего офицера КГБ, который когда-то дислоцировался в Дрездене - вторгается в соседние страны и убивает политических оппонентов", - отметил Помпео