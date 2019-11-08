"Мы ошиблись": Помпео "обвинил" КГБиста Путина в убийствах

Майк Помпео / Vox

В США снова заговорили об агрессии Российский Федерации. Так, американский государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Москва не является "достойным партнером".

По его словам, Кремль вторгается в соседние страны и убивает политических оппонентов.

"Мы считали, что нам больше не нужно будет вкладывать ресурсы в союзы и армию. Мы ошибались. Сегодня Россия находится под руководством бывшего офицера КГБ, который когда-то дислоцировался в Дрездене - вторгается в соседние страны и убивает политических оппонентов", - цитирует Помпео Радио Свобода.

Кроме того, он указал, что поставки энергоносителей в Европу не должны зависеть только от Путина.

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить с Россией новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.