США и Польша под угрозой: РФ отхапала у Израиля самую передовую ракету / @arturaskerelis

Во время авиаудара по Сирии, устроенного израильской стороной, Россия захватила у Израиля ракету системы Праща Давида. Это одна из самых продвинутых систем израильской противовоздушной обороны.

Теперь не только сама Москва сможет разобраться, как ему противодействовать – но и снабдить этой важной военной информацией врагов США и Израиля, к примеру, Иран, пишет Business Insider. Эксперты прогнозируют, что при таком развитии событий Иран создаст идентичную систему всего за пару лет.

Читайте такжеОтвет Кремлю: украинский генерал пригрозил РФ "ракетами-невидимками""Это тревожит. Если бы я был компанией Rafael (израильская компания, которая и выпускает Пращу Давида – ред.), я бы начал нервничать прямо сейчас", – отметил Аян Уильямс, замдиректора проекта исследования ракетной обороны в Центре стратегических международных исследований.

Впрочем, под ударом оказались не только Израиль и США, но и ряд других стран. В первую очередь речь идет о Польше, которая также закупает израильские системы.

По данным китайского издания SINA, США и Израиль требовали от России вернуть ракету – но безрезультатно.

Ранее эксперт рассказал, почему и зачем Украине "кровь из носу" нужно строить ракеты. По мнению специалиста, в вопросах обороны властям Украины необходимо брать пример с властей Израиля.