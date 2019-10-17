Угроза Черноморскому флоту: Украина создает сверхзвуковую противокорабельную ракету – СМИ

Разрабатываемая Украиной сверхзвуковая противокорабельная ракета Молния может создать угрозу Черноморскому флоту России.

"Ракета Молния, как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту — гегемону", — пишет китайское издание Sohu.

В материале отмечается, что согласно анализу представленного макета Молнии, при создании ракеты применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.

Читайте такжеУкраинский генерал поделился планами "достать ракетами Москву и Питер"В целом новая украинская сверхзвуковая противокорабельная ракета создана в виде цилиндрического корпуса и оснащена прямоточным ракетным двигателем.

В материале также приводится комментарий одного из конструкторов, по словам которого Молния имеет сходные возможности с российской противокорабельной ракетой Х-31.

В то же время подчеркивается, что украинская ракета способна развивать несколько более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска.

Напомним, ранее было опубликовано видео испытаний украинской РСЗО Ольха.