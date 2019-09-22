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Россия пытается опустить на Чёрное море "железный занавес": в НАТО забили тревогу

22 сентября 2019, 10:58

НАТО следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства.

Военный, Черное море, Россия, милитаризация
Россия пытается заблокировать Черное море / из открытых источников

Украина и НАТО должны объединить усилия и создать зону безопасности с внедрением морских и наземных систем, чтобы агрессивный российский флот не заблокировал Одессу, заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Россия пытается создать новый "железный занавес", который проходит по Черному морю, с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны, и Грузией, Молдовой и Украиной с другой. Чтобы применять силу против стран, не входящих в НАТО", - сказал Ходжес.

По его словам, НАТО следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО, а также для того, чтобы сдерживать Россию от агрессивных действий против наших партнеров.

"Поэтому я обеспокоен тем, что они пытаются делать вокруг Одессы. Ведь то, что Россия делает в Крыму, может распространиться и на Одессу", – особо отметил Ходжес.

При этом генерал уточнил, что когда силы стран НАТО объявляют места для проведения учений в Черном море, Россия просто закрывает проходы к этим местам.

Ходжес убежден, что это форма временной блокады Одессы, и это не случайность. Именно поэтому, по его словам, Румыния и другие союзникик НАТО так обеспокоены.

"Украине следует подумать о беспилотных системах. Как дроны, только в воде. Есть как надводные, так и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подводные лодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США", – резюмировал Ходжес в интервью Сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, аккурат на время ракетных стрельб РФ перекрыла прилегающий к району пусков морской участок в Черном море. Таким образом Россиия решила осложнить очередной этап испытаний украинских ракетных комплексов  и подготовила новую провокацию в Черном море.

Читайте также"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТОТакже ранее исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор объяснил, что стоит на пути Украины и Грузии в НАТО. По его словам, военные учения помогут Украине и Грузии достичь своей цели – вступить в Североатлантический альянс.

"Грузия и Украина хорошо помнят послание саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, тогда МАР не получила ни Грузия, ни Украина, но в заявлении саммита говорится, что они обязательно станут членами НАТО в будущем, в определенное время. Желание Грузии и Украины вступить в Альянс всем хорошо известно, это прописано в Конституции. Военные учения является частью этого дела", - сказал дипломат.

Россия НАТО Одесса Черное море железный занавес новости США
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