Россия перекрыла Черное море / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Россия, которая хвастливо запустила баллистические ракеты в День Независимости Украины, решила осложнить очередной этап испытаний украинских ракетных комплексов и подготовила новую провокацию в Черном море.

По информации, аккурат на время ракетных стрельб РФ перекрыла прилегающий к району пусков морской участок в Черном море.

"Согласно уведомлений NOTAM A2762 / 19 и A2761 / 19 в пятницу и субботу (30 и 31 августа 2019 года) пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам "Калфа" и "Ледники" и к 1-10 километрам морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района", - сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на морское предписание 352/19 и соответствующие уведомления NOTAM.

Район ракетных стрельб Украины и перекрытый Россией район Черного моря в августе 2019-го / mil.in.ua

Добавим, что на время ракетных стрельб Россия морским предписанием 352/19 перекрыла прилегающий к закрытому воздушному пространству район Черного моря с 29 по 31 августа 2019 года. Согласно предписанию 352/19 перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 ночи до 20 часов дня.

Перекрытый район Черного моря по предписанию 0698/2019 / mil.in.ua

Официальная трактовка российского предписания - для проведения ракетных стрельб.

В отличие от предыдущей провокации, сейчас в Черном море перекрыт район вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства.

Читайте такжеРФ перекрыла четверть Черного моря и заблокировала морское сообщение между четырьмя странамиНапомним, ранее Россия устроила провокации в Азовском море. По информации, российские корабли освещали украинскую морскую охрану, и происходило это, как правило, после девяти часов вечера.

"По направлению, где распознанный один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, что держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещение длятся по несколько минут. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано", - было сказано в сообщении штаба ООС в Facebook.