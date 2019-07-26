Россия устроила провокации в Азовском море - штаб ООС

РФ устроила провокации в Азовском море / facebook.com/pressjfo.news

Уже несколько вечеров подряд морская охрана из состава Объединенных сил в Мариупольском районе Азовского моря наблюдает нетипичную активность Береговой охраны ФСБ России.

По информации, российские корабли освещают украинскую морскую охрану, и происходит это, как правило, после девяти часов вечера.

"По направлению, где распознанный один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, что держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещение длятся по несколько минут. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано", - говорится в сообщении прессцентра штаба ООС в Facebook.

Кроме того, в штабе заявили, что подобные явления фиксировали на линии разграничения в Донбассе. В этой связи в настоящее время было решено принять меры по защите жизни и здоровья персонала.

"По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", - добавили в пресс-центре.

Читайте такжеКак Запад "вручил" Путину победу в Азовском мореНапомним, ранее Украина задержала российский танкер Neyma. Поводом послужило блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщило ведомство.

"Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", — пояснили в СБУ.

Украинская сторона отметила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Утром 26 июля экипаж задержанного танкера прилетел в Москву из Кишинева. Совместный рейс Air Moldova и авиакомпании S7 из Кишинева прибыл в аэропорт Домодедово в 03:37.