Задержание танкера Neyma: российские моряки прибыли в Москву

Задержанный российский танкер / Reuters

Экипаж задержанного на Украине российского танкера Neyma (Nika Spirit) прилетел в Москву из Кишинева.

Совместный рейс Air Moldova и авиакомпании S7 из Кишинева прибыл в аэропорт Домодедово в 03:37.

Напомним, ранее в СБУ назвали причины освобождения моряков с российского танкера.

Капитан задержанного в Украине российского танкера Илья Дробянко рассказал, что его коллеги по задержанному в Украине танкеру Neyma, после инцидента чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.