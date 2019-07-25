Задержание танкера РФ: в Госпогранслужбе озвучили детали операции

В Государственной пограничной службе сообщили, что морская охрана заметила российский танкер в зоне ответственности, обеспечила отслеживание его передвижения, сопроводила в порт Измаила и проинформировала компетентные органы.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, судно документально оформили по всем соответствующим нормам.

Пограничники выяснили, что танкер под номером ИМО – 8895528 идентифицируется, как танкер Neyma, который причастен к атаке на украинские корабли возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Силовую поддержку следственной группы обеспечили спецподразделения ГПСУ.

Следователи СБУ, пограничники и военные прокуроры завершили санкционированный обыск на российском судне. Согласно процедуре, были изъяты документы, записи радиоперегоров и бортовые журналисты.

Уточняется, что члены экипажа Neyma были допрошены. Российский танкер в деле о захвате украинских моряков в Керченском заливе признали вещественным доказательством. Следователи готовят ходатайство в суд об его аресте.

Напомним, ранее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma.

Затем экипаж задержанного в Украине российского танкера Nika Spirit Neyma отпустили домой.