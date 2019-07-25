В России рассказали о состоянии задержанных СБУ моряков

Моряки РФ при задержании СБУ не пострадали / Фото: ГПСУ

Капитан задержанного в Украине российского танкера Илья Дробянко рассказал соотечественникам, что его коллеги по задержанному в Украине танкеру Neyma, после инцидента чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщает РИА Новости, здоровью всех моряков ничто не угрожает.

По словам Дробянко, арест моряков прошел без эксцессов, никто из них не пострадал.

Капитан отметил, что дальнейшая судьба танкера ему неизвестна. Он подчеркнул, что все подробности необходимо узнавать у судовладельца.

Напомним, ранее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma.

Затем экипаж задержанного в Украине российского танкера Nika Spirit Neyma отпустили домой.

Позже в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.