В СБУ назвали причины освобождения моряков с танкера РФ

СБУ поступила по закону и отпустила моряков / Фото: ГПСУ

В рамках следствия по задержанию российского танкера Neyma в порту Измаила Одесской области, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе и способствовал захвату моряков в минувшем году, было выявлено, что граждане России не нарушили нормы Морского права и законы Украины.

"Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве констатировали, что экипаж не нарушил ни одного из правил страны, в связи с чем оснований для его задержания не оказалось. Отмечается, что права и свободы россиян также нарушены не были.

Моряки будут приобщены к делу в качестве свидетелей. Они пообещали присутствовать на всех допросах. В соответствии с украинским законодательством морякам предоставили "беспрепятственную возможность возвращения домой".

В СБУ констатировали, что права и свободы задержанных нарушены не были.

Напомним, капитан задержанного в Украине российского танкера Илья Дробянко рассказал соотечественникам, что его коллеги по задержанному в Украине танкеру Neyma, после инцидента чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma.

Затем экипаж задержанного в Украине российского танкера Nika Spirit Neyma отпустили домой.

Позже в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.