Жест в День Независимости Украины: в России хвастливо запустили баллистические ракеты

В России запустили ракеты булава и Синева / скриншот из видео

24 августа, в субботу, в День Независимости Украины, в министерстве обороны России хвастливо сообщили, что запустили ракеты морского базирования Синева и Булава.

По информации, ракеты стартовали утром 24 августа с подводных лодок стратегического назначения Тула и Юрий Долгорукий. Их выпустили в соответствии с планом из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Выпущенные российской стороной ракеты были направлены на учебные цели на полигонах Чижа (Архангельская области) и Кур (Камчатка). Сообщается, что ракеты успешно поразили цели, выполнив полный цикл программы полета, передает РИА Новости.

Читайте такжеБряцанье оружием: в Сети появилось видео пусков российских ракет Уран в Балтийском мореОтметим, Булава-30 – это твердотопливная баллистической ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955, а Синева - трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения.

Напомним, ранее сообщалось, разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами.

"Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин.

Президент России также подчеркнул, что разочарован испытанием в США ракеты, которая прежде была запрещена ДРСМД, ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из этого договора.

"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", - высказался Путин.