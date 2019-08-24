Жест в День Независимости Украины: в России хвастливо запустили баллистические ракеты

24 августа 2019, 10:28

Ракеты Булава и Синева стартовали утром 24 августа с подводных лодок стратегического назначения Тула и Юрий Долгорукий

Ракета
В России запустили ракеты булава и Синева / скриншот из видео

24 августа, в субботу, в День Независимости Украины, в министерстве обороны России хвастливо сообщили, что запустили ракеты морского базирования Синева и Булава.

По информации, ракеты стартовали утром 24 августа с подводных лодок стратегического назначения Тула и Юрий Долгорукий. Их выпустили в соответствии с планом из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Выпущенные российской стороной ракеты были направлены на учебные цели на полигонах Чижа (Архангельская области) и Кур (Камчатка). Сообщается, что ракеты успешно поразили цели, выполнив полный цикл программы полета, передает РИА Новости.

Читайте такжеБряцанье оружием: в Сети появилось видео пусков российских ракет Уран в Балтийском мореОтметим, Булава-30 – это твердотопливная баллистической ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955, а Синева - трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения.

Напомним, ранее сообщалось, разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами.

"Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин.

Президент России также подчеркнул, что разочарован испытанием в США ракеты, которая прежде была запрещена ДРСМД, ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из этого договора.

 "Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", - высказался Путин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
баллистические ракеты Минобороны РФ новости России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:54
День памяти погибших защитников: Зеленский анонсировал новый праздник в Украине
10:33
Начало украинизации России: Савченко похвасталась достижением Видео
10:28
Жест в День Независимости Украины: в России хвастливо запустили баллистические ракеты
10:02
Стало известно, зачем Москалькова приезжала в Киев
09:54
Украинцы отмечают День Независимости: в Киеве прошел Марш Достоинства - онлайн трансляция Фото Видео
09:35
Британская The Guardian "вернула" Украине Крым – оккупанты недовольны
09:26
США устами Помпео поздравили Украину с Днем Незавивисмости Видео
09:20
Успеху Зеленского угрожает подход, который сделал его президентом мнение
09:09
Аваков может пойти на повышение в новом правительстве – СМИ
09:08
Вейп убил человека: любитель электронных сигарет отдал концы, у многих рак легких
08:48
Устали отмывать: чехи предлагают России забрать памятник советскому маршалу
08:45
Украину опять обсудят: во Франции собирается "Большая семерка" Видео
08:36
Россияне устали от Путина, теперь им нужен Сталин мнение
08:30
Во Львове коп сбил на пешеходном переходе двух женщин
07:22
Гонка вооружений: разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами Видео
07:18
"Как наркоманка": Серябкина раздвинула ноги на пикантном фото
06:45
В чем настоящая цель Путина в Украине мнение
06:32
Собачка на побегушках: что не так с Днем независимости Украины
06:14
Открытки с Днем независимости Украины и поздравления – яркие и патриотичные Фото
05:49
Вабити: игривая Кароль развлекается сразу с двумя парнями в новом клипе Видео
05:20
Не старые девы: ученые развеяли миф о кошатницах
05:03
Украинские фискалы взялись за химзавод Фирташа
04:50
Встал вес при похудении: диетолог дала действенные советы
03:57
Жестокое убийство журналиста в Черкасской области: обвиняемого отпустили под домашний арест
03:30
Цены взлетят: украинцев предупредили о резком подорожании Видео
03:17
В Днепре голый неадекват устроил игру в салочки с копами Видео
02:51
Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе Видео
02:35
В США умер один из богатейших миллиардеров мира
02:22
"Большой имиджевый урон": эксперт рассказал, нужно ли посадить Порошенко
02:01
Могут свести в могилу: эксперты назвали привычки, которые вредят организму
01:47
Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины
01:30
Бури и снегопады: опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года Видео
01:12
Порнозвезда покрасовалась на фото в развратных и пошлых позах Фото
01:02
Два взрыва: ученые Европы сделали заявление по ядерному ЧП в России
00:49
Вика и Неангелов взбудоражила сеть пикантными фото
00:24
Хороший знак для Украины: астролог назвал самый лучший день августа
00:18
"Слишком велик страх": экс-депутат Госдумы спрогнозировал развитие протестов в РФ
00:09
З Днем незалежності, Україно: найкращі вітання та листівки – у прозі, вірші, смс Фото Видео
23 августа, пятница
23:56
После скандала с Трампом Дания и Гренландия усилили оборону
23:27
В НБУ обеспокоены распространением фальшивых 500-гривневых банкнот
23:03
Адвокат пояснил причины задержки с обменом пленных Видео
22:38
Трамп, Макрон, Елизавета II: лидеры поздравляют Украину с Днем независимости Видео
22:24
Ученые нашли идеальный способ, как учить ребенка иностранному языку Видео
21:57
"Пуйло при нежном поглаживании увеличивается": двойник Путина попался на нелепых штанах
21:47
Вакарчук требует от Зеленского изменения Конституции
21:46
Попавшегося на кокаине российского хоккеиста лишили медали чемпионата мира
21:36
День, который перевернет жизнь: назван самый судьбоносный день августа
21:07
Дипломаты США поздравили украинцев поэзией Костенко Видео
21:06
Норвежский клуб подписал контракт с Лионелем Месси
20:55
NASA научно высчитало дату конца света Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять