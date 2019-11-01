Эксперт рассказал, почему и зачем Украине "кровь из носу" нужно строить ракеты

Испытание украинской крылатой ракеты / УНИАН

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказал о необходимости развертывания Украиной полномасштабной программы по производству боевых ракет.

"Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты. Я сторонник того, что Украина уже должна начать строить ракеты средней дальности до 2,5 тысяч километров. Два полка таких ракет, штук 200 – это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории РФ, и это будет фактически ядерный взрыв", - заявил он.

Читайте такжеТарас Загородний: Европейцы продали бы Украину Москве за три копейки, чтобы решить свои вопросыКроме того, Загородний считает, что властям Украины стоит ориентироваться на внешнюю политику и вопросы обороны страны на Израиль.

"Нужно жить так, как живет Израиль. Он же никого не спрашивает, что делать – он следует своим национальным интересам. Он никого не спрашивал: захотел создать ядерное оружие – создал", – подытожил он.

Напомним, ранее Тарас Загородний объяснил, почему привлечение Леонида Кучмы к Минскому переговорному процессу - большая находка президента Владимира Зеленского, а также прояснил ситуацию с разведением войск в зоне военного конфликта на Донбассе.