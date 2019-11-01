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"Россия стала заложником": эксперт прояснил ситуацию с разведением войск

1 ноября 2019, 15:15

Тарас Загородний считает, что Кремль своими требованиями загнал сам себя в угол.

Тарас Загородний
Тарас Загородний / Главред

Российская Федерация стала заложником собственных требований относительно Украины. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Кремль после подписания "формулы Штайнмайера" пытается "дать заднюю".

"Россия уже стала заложником собственных требований. Она требовала разведения войск – мы это сделали. Нужно двигаться дальше… Сейчас очень интересно наблюдать, как Россия начала пятиться. В частности, она начала где-то отходить от "формулы Штайнмайера", когда украинская сторона вроде как согласилась на этот сценарий и спросила, а что дальше. Россия срочно стала придумывать что-то новое, выдвигать какие-то дополнительные условия", - отметил эксперт в комментарии Главреду.

При этом он указал, что своими действия Россия показывает себя как неконструктивного переговорщика. Также политолог предположил, что после разведения сил боевики могут прекратить обстрелы позиций ВСУ.

По его словам, украинская сторона стала давить на Москву, что было видно по поведению представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучмы.

"В любом случае, Украина заняла весьма активную позицию, что было заметно по тому, как Кучма начал задавать вопросы, неприятные для России. В частности, он напомнил о необходимости распустить "ЛНР" и "ДНР" – в России были несколько обескуражены таким требованием. А после того, как развели войска в Золотом, Кучма заявил – мол, хорошо, что развели, а теперь нужно обеспечить доступ ОБСЕ для контроля на всей территории ОРДЛО", - подытожил Загородний.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате.

Донбасс Россия формула Штайнмайера
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