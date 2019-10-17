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Чем "Минск" на паузе выгоден Зеленскому

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
17 октября 2019, 08:39

Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера, поскольку она де-факто является детализацией двух пунктов "Минска-2".

Зеленский
Политолог объяснил, почему безрезультатная встреча ТКГ в Минске - это еще не отказ от формулы Штайнмайера / Reuters

Очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске закончилась безрезультатно, и переговорщики не смогли согласовать дату разведения сил. При этом украинская сторона четко обозначила условия, после которых разведение сил и выполнение политической части Минских договоренностей, в принципе, будет возможными. В России после этого в очередной раз заговорили о том, что Украина срывает минский процесс и отказывается следовать формуле Штайнмайера.

Не исключаю, что такая бескомпромиссная позиция украинской стороны на этом раунде переговоров ТКГ в Минске была обусловлена протестами, которые происходили в Киеве на Покрову против формулы Штайнмайера. Таким путем власть, в первую очередь, пытается успокоить людей, вышедших на улицы.

Читайте такжеЗаявление Путина - явный сигнал о планах поглотить УкраинуБезусловно, эти акции в Киеве не остались незамеченными в европейских странах. Европа понимает, к чему это может привести.

Соответствуют ли эти условия Минским договоренностям? Нет. Ведь, например, в Минских договоренностях контроль над границей и выведение войск значатся едва ли не последними пунктами после проведения выборов в ОРДЛО, закрепления "особого статуса" Донбасса, изменения Конституции и т.д.

Минские соглашения являются базовым для нас документом, как и для всего мира. А обозначенные условия – это выход за рамки соглашений. Хотя, конечно, в Минских соглашениях нет ссылок на "ЛНР" и "ДНР", но подписывали же "Минск-2" Плотницкий и Захарченко…

Так что, думаю, такая жесткая позиция Киева во время встречи ТКГ – это, в первую очередь, игра, чтобы успокоить условно патриотический сегмент в Украине, который активен и готов выйти с протестом на улицы. Плюс – армию.

Такая игра расширяет поле для маневра для Зеленского. Теперь он может сказать тем же европейцам: "Извините, я бы с удовольствием реализовывал формулу, но вы же видите, что происходит…". Зеленский был поставлен в незавидное положение, а такая игра позволяет ему сохранять лицо, что внутри Украины, что на международной арене.

Читайте такжеПочему война на Донбассе будет продолжатьсяОднако от формулы Штайнмайера Украина отказаться не сможет. Формула Штайнмайера де-факто является детализацией восьмого и девятого пунктов "Минска-2", которые касаются выборов в ОРДЛО. Потому вряд ли у Киева получится просто отказаться их выполнять. Однако мы вправе требовать выполнения тех пунктов соглашений, которые касаются безопасности в первую очередь. Напомню, что пункты звучат следующим образом: прежде всего, прекращение военных действий, а дальше – разведение сил, причем не на 2 км, как предлагает Зеленский, а на 50 км, а для тяжелых вооружений – на 100 км. Поэтому, в принципе, формула частично соответствует духу Минских соглашений, частично – нет.

В любом случае, это позволяет Зеленскому более активно работать на внешнем фронте, сохранять стабильность внутри страны и разводить руками перед иностранными партнерами. Тем более, что тактические успехи на внутреннем фронте Зеленский имеет, в частности, он вернул моряков, Сенцова и других пленных. Потому он может минский процесс "поставить на паузу" и решать внутренние вопросы.

Что будет происходить дальше – пока не ясно. Сможет ли украинская власть правильно воспользоваться этой ситуацией – вопрос открытый. Судя по заявлениям Кучмы, они начали "игру второй рукой", то есть политические колебания – мол, мы бы с удовольствием выполняли формулу, но "ястребы" нам не дадут достичь перемирия таким путем. А дальше – риторический вопрос, который Зеленский может задать европейцам: "Вас интересует стабильность в Украине или хаос, который вам будет дороже стоить?".

Читайте такжеПочему Донбасс для Украины уже потерянНе исключено, что мы вернемся к ситуации, которая была в 2019 году при Порошенко. Тогда Порошенко тоже говорил, что не может имплементировать Минские соглашения и закрепить "особый статус" ОРДЛО, потому что эти решения не пропускает Верховная Рада. А теперь Зеленский может, показывая пальцем на митинги в Киеве, говорить западным партнерами, что не может имплементировать Минск.

Сейчас на Донбассе продолжается конфликт низкой интенсивности, который, по сути, является результатом "Минска-2", который де-факто был договором о перемирии. Если ситуация будет поставлена на паузу, будет возможность нарабатывать договор про мир с Российской Федерацией. Нужно искать варианты, как это сделать. Например, вернуться к идее о миротворцах, которая уже активно обсуждалась, а Штаты даже готовы были давать деньги. Или можно обсуждать вариант с временной международной администрацией на переходной период. Я не исключаю, что все движется к этому.

Тарас Загородний, политолог, специально для Главреда

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