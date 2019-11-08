"Неэффективным и устаревшим": Помпео сделал громкое заявление по НАТО

НАТО / Reuters

После слов президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" с заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Североатлантический альянс может потерять свою значимость.

Помпео считает, что члены НАТО должны адаптироваться к реалиям современной геополитики и внести свой вклад в общую оборону.

"Если страны считают, что они могут получить выгоду в сфере безопасности, не предоставляя НАТО необходимых ей ресурсов, если они не выполнят свои обязательства, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей", - цитирует госсекретаря США Bloomberg.

При этом он подчеркнул, что для обеспечения работы Альянса необходимо "работать и быть предусмотрительными".

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель критично отозвались о произнесенной накануне фразе президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".